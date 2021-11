Serie A, quando gioca la Juventus e dove vedere la partita dei bianconeri

Nel prossimo turno, 12/a giornata di andata, del campionato di serie A, la Juventus giocherà in trasferta contro il Verona sabato 6 novembre alle ore 18. L'incontro Juventus-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Juventus-Fiorentina 0-3 (22 dicembre 2020)

Juventus-Fiorentina dello scorso anno ebbe del clamoroso, perché i Viola allenati da Prandelli riuscirono a violare lo Stadium come nessuno era mai riuscito nella storia: un secco 0-3 destinato ad entrare negli annali. In gol Vlahovic su rigore e l'ex Caceres; in mezzo l'autorete di Alex Sandro.

