Il Genoa annuncia Shevchenko fino al 2024: quarto cambio in panchina in serie A

Quarto cambio in panchina in serie A: Andriy Shevchenko prende il posto di Davide Ballardini alla guida del Genoa. I primi due esoneri si sono registrati dopo appena tre giornate. Cagliari e Verona, infatti, decidono di cambiare e di sollevare dai rispettivi incarichi Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco.

Il club sardo manda via l’allenatore toscano dopo la sconfitta interna con il Genoa e un solo punto in tre gare, ingaggiando Walter Mazzarri, mentre l’Hellas dà il benservito al tecnico abruzzese all’indomani della terza sconfitta in altrettante partite (Bologna-Verona 1-0) e punta su Igor Tudor.

Il terzo cambio in panchina arriva dopo l’ottava giornata: la sconfitta nello scontro diretto con lo Spezia e l’ultimo posto in classifica con 4 punti costa il posto a Fabrizio Castori, con la Salernitana che affida la squadra a Stefano Colantuono.

L’anticipo del 12esimo turno (2-2 a Empoli) e i 9 punti raccolti fino a quel momento segnano invece la fine dell’avventura di Davide Ballardini in rossoblù: il Genoa chiama Andriy Shevchenko. Nella scorsa stagione furono sette i cambi in panchina in serie A, il primo dei quali dopo la settima giornata, con Prandelli al posto di Iachini alla Fiorentina.

