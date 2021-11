Calcio, Barcellona sotto shock: Aguero verso il ritiro a causa di un problema al cuore

La partita contro l’Alaves dello scorso 30 ottobre potrebbe essere stata l’ultima di Sergio Aguero. L'attaccante argentino del Barcellona, costretto a uscire per un dolore toracico dopo uno scontro di gioco, era stato portato in ospedale e sottoposto ad accertamenti. Il club blaugrana non ha mai confermato ufficialmente che si trattasse di aritmia ma qualche giorno dopo ha diramato una nota per annunciare che il Kun era stato "sottoposto a un procedimento diagnostico e terapeutico da parte del dottor Josep Brugata", aggiungendo che sarebbe stato indisponibile per almeno tre mesi. Ma lo stop potrebbe essere definitivo. Secondo "Radio Catalunya", infatti, la patologia di cui soffrirebbe Aguero sarebbe molto complessa e delicata e incompatibile con la pratica sportiva a livello professionistico.

