Mondiali 2022: l'Italia agli spareggi. Ecco la formula. A marzo semifinale e finale in gara secca

Come funzionano gli spareggi

Le 12 squadre saranno divise in tre gironcini da 4 squadre. Tre “final four”, immagine che rende meglio l’idea. In ognuna saranno inserite 2 teste di serie che non si affronteranno al primo turno. Sorteggio il 26 novembre. Solo gare “secche”. Le teste di serie giocano in casa la semifinale. Le due vincenti si affrontano in sede da sorteggiare.

Sorteggio a Doha

Resta tutto in bilico per quattro mesi d’inferno psicologico, tra il sorteggio di fine novembre e le sfide previste per il 24-25 marzo (primo turno) e il 28-29 marzo (il secondo e decisivo). Mentre le qualificate Francia, Germania, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Spagna, Croazia e Serbia si allenerebbero con qualche amichevole pericolosa al massimo per il ranking Fifa. E subito dopo, il 1° aprile a Doha, Qatar, il sorteggio della fase finale fissata dal 21 novembre al 18 dicembre.

