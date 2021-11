Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro. Lo ha reso noto il Napoli sui suoi canali social.

Il calciatore - si legge - sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all'ospedale Niguarda di Milano.

Brutta tegola, dunque, per Spalletti che perde il suo bomber in una fase cruciale del campionato. Uno stop forzato per il nigeriano che potrebbe rientrare tra un mese, mentre a gennaio c'è la Coppa d'Africa...

