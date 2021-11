Viterbo, ladri svaligiano lo spogliatoio mentre... la partita è in corso

Brutta sorpresa per i calciatori del Real Fabrica di Roma che, durante la partita valida per il campionato di serie B di calcio a 5 contro la Ternana, sono stati derubati. I fatti sono accaduti nel primo tempo: al ritorno negli spogliatoi si sono accorti del furto. Consistente il bottino: alcuni iphone di ultima generazione per un valore di quasi mille euro ciascuno, vestiti, diverse chiavi di casa e persino chiavi delle macchine, oltre - chiaramente - ai portafogli con carte di credito e denaro contante. Da quanto si apprende pare che la porta, che era chiusa, sia stata forzata. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Civita Castellana. Già ieri sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

