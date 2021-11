Storia di 13 anni con una modella... che non esisteva: la truffa ai danni del pallavolista Cazzaniga

Per 13 anni ha creduto di essere fidanzato con una modella brasiliana e le mandava soldi che, in realtà... tornavano in Italia. Una truffa in piena regola ai danni dell'ex pallavolista della Nazionale Roberto Cazzaniga (con gli azzurri ha vinto anche una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo), giocatore che per anni ha orbitato tra serie A2 e Superlega (oggi gioca in B con Gioia del Colle). A raccontarlo sono state le Iene, che hanno fatto conoscere la storia di Cazzaniga, che ha sostenuto economicamente la "presunta" modella quando ne aveva bisogno per questioni di salute. Spinto da familiari e compagni di squadra, accortosi del raggiro, il giocatore ha denunciato tutti alla Guardia di finanza.

