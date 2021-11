Serie A, quando gioca il Milan e dove vedere la partita dei rossoneri

Nel prossimo turno, 15/a giornata di andata, del campionato di serie A, il Milan giocherà in trasferta contro il Genoa, mercoledì 01 dicembre alle ore 20,45. L'incontro Milan-Sassuolo sarà trasmesso in coesclusiva su DAZN e SKY. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Genoa-Milan 2-2 (16 dicembre 2020)

Una doppietta di Mattia Destro non è bastata al Grifone per avere la maglio sui rossoneri, per ben due volte in svantaggio e per per ben due volte in grado di recuperare: prima con Calabria e poi con Kalulu.

