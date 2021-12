Muriel, oltre al danno... la beffa: ladri in casa dell'attaccante dell'Atalanta durante la Champions

Una serata davvero storta per l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel. Oltre il danno dell’eliminazione dalla Champions League, c'è stata la beffa: il colombiano, quando è tornato a casa, ha scoperto un furto nel proprio appartamento, avvenuto durante la gara contro il Villarreal. Rientrato in casa, vicino a Città Alta, l’attaccante nerazzurro ha trovato la spiacevole sorpresa: verso le 23.00 sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi. Stando alle prime indiscrezioni sono stati sottratti orologi di valore, ma è ancora da quantificare l’ammontare della refurtiva.

