Il Foggia vuole cancellare il ko di Catanzaro: alle 17,30 c'è il Francavilla

Riscattare la sconfitta di Catanzaro nell'ultima di campionato. È l'obiettivo dei rossoneri di Zeman con il Francavilla Fontana questo pomeriggio allo Zaccheria. Fischio d'inizio alle 17,30. Buone notizie dall'infermeria, Andrea Di Grazia potrebbe partire dalla panchina ed entrare in campo nella ripresa. Il calciatore, fuori per infortunio da quasi due mesi ed ha avuto il benestare dello staff medico per la sua convocazione. Intanto cambia l'orario del fischio di inizio di Foggia-Monterosi Tuscia: il match, valevole per la prima giornata di ritorno e inizialmente in programma allo Zaccheria per le ore 21 di mercoledì 22 dicembre, avrà avvio alle ore 14,30. A renderlo noto è stata la Lega Pro.

