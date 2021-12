FIGC, la procura archivia il caso Suarez

La Federcalcio ha reso noto che "la Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione 'allo stato degli attì del procedimento relativo all’indagine della Procura della Repubblica di Perugia sull'esame del calciatore Suarez volto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dalla competente Autorità Giudiziaria. Dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia, infatti, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati, unici soggetti sottoposti alla Giustizia Sportiva ai sensi del vigente C.G.S". La vicenda è relativa all’esame sostenuto il 17 settembre del 2020 dall’attaccante uruguaiano all’Università per stranieri di Perugia. Il giocatore, che in quella sessione di mercato si trasferì all’Atletico Madrid, era un obiettivo della Juventus.

