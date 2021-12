Serie A, quando gioca il Napoli e dove vedere la partita

Nel prossimo turno, 18/a giornata di andata, del campionato di serie A, il Napoli giocherà in trasferta contro il Milan, domenica 19 dicembre alle ore 20,45. L'incontro Milan-Napoli sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Milan-Napoli 0-1 (14-03-2021)

Un gol di Politano ha deciso la gara al vertice giocata lo scorso anno tra rossoneri e azzurri. I padroni di casa hanno anche chiuso la gara in dieci uomini per via dell'espulsione di Rebic a pochi istanti dal gong.

