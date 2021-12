Salernitana a rischio esclusione dalla serie A? Entro fine mese necessaria la cessione

La "bomba"esplode a pochi giorni dalla partita Salernitana-Inter. Come riporta Il Mattino, domani è in programma un vertice per la cessione della società campana guidata dal presidente Claudio Lotito con il presidente federale Gabriele Gravina. Entro fine mese deve concretizzarsi la cessione del club, pena l'esclusione dal campionato di serie A. Secondo quanto filtra, mancherebbero garanzie a copertura dell'investimento delle offerte pervenute ai due trustee.

