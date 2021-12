Serie B, il pallone rotolerà anche durante le Festività. Al via "Natale su tutti i campi"

Nella sua veste di title sponsor della serie B, quest’anno BKT porta il "Natale su tutti i campi", partendo da spazi sportivi e pubblici, passando per gli stadi della serie B, fino a raggiungere il Via del Mare in occasione del posticipo Lecce-Vicenza del 20 dicembre. Un’iniziativa di Natale che desidera riportare il calore delle festività negli spazi dello sport, qualsiasi essi siano, con una serie di attività riservate a tifosi e appassionati, ideate per essere svolte in sicurezza e all’aria aperta. Domenica 19 dicembre, infatti, in dieci città della serie B, i ragazzi di BKT distribuiranno 1.000 scatole regalo contenenti un pallone (100 a città), in una vera e propria attività di street marketing che si svolgerà negli spazi pubblici in attesa di restyling o riqualificazione. Il Natale su tutti i campi di BKT sarà una festa dalla grande connotazione civica per comunicare Fattore Campo, il progetto di responsabilità sociale realizzato da BKT Tires, Lega B e Havas Sports&Entertainment col supporto dei club della Serie BKT e delle istituzioni comunali: una sorta di campionato nel quale ogni tifoso può contribuire alla promozione del progetto selezionato per la propria città (mediante la sua partecipazione al concorso BKT premia).

"Dagli spazi pubblici agli stadi, la Serie B si dimostra ancora punto di riferimento dei territori e capace di andare oltre all’evento sportivo entrando nella quotidianità della gente, con opere di riqualificazione che miglioreranno la qualità della vita di interi quartieri. Durante le gare natalizie, inoltre, sempre grazie a B, abbiamo organizzato un grande viaggio che vuole unire tutti gli appassionati, portando allo stadio l’atmosfera del Natale, per ritrovare così il sentimento della festa da vivere tutti insieme", ha affermato Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B.

