Atletica: sospeso per doping il velocista azzurro Infantino

Il velocista azzurro Antonio Baldassare Infantino è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del codice antidoping, ovvero «presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta» e «uso o tentato uso di sostanza vietata o di un metodo proibito da parte dell’atleta». Infantino, tesserato per l’Athletic Club '96 di Bolzano, ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 venendo eliminato nelle batterie dei 200 metri. Per confermare l’uso di sostanze dopanti da parte di Infantino sono attesi l’esito delle controanalisi e le giustificazioni dell’atleta.

