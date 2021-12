Serie A, quando gioca il Napoli e dove vedere la partita

Nel prossimo turno, 19/a giornata di andata, del campionato di serie A, il Napoli giocherà in casa contro lo Spezia, mercoledì 21 dicembre alle ore 20,45. L'incontro Napoli-Spezia sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Napoli-Spezia 1-2 (06-01-2021)

Lo scorso anno i liguri passarono al San Paolo nonostante gli azzurri si erano portati in vantaggio grazie a un gol di Petagna, ribaltati da Nzola e Pobega. Nel finale, spezzini in dieci per l'espulsione di Ismajili.

