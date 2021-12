Serie A, quando gioca l'Inter e dove vedere la partita dei nerazzurri

Nel prossimo turno, 19/a giornata di andata, del campionato di serie A, l'Inter giocherà in trasferta contro la Salernitana mercoledì 22 dicembre alle ore 18,30. L'incontro Inter-Torino sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Precedente Inter-Torino 4-2 (22-11-2020)

I nerazzurri di Conte si impongono per 4-2 dopo che per 62 minuti il Torino si stava imponendo (gol di Zaza nel primo tempo e rigore di Ansaldi nella ripresa). Poi, i nerazzurri hanno cambiato marcia e dilagato: Sanchez, doppio Lukaku e Martinez per ribaltare la gara.

© Riproduzione riservata