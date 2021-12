Il Messina trova tre punti in pieno recupero, la Paganese si arrende

Liberazione Messina, che in casa contro la Paganese ritrova una vittoria che mancava dal 31 ottobre. Successo meritato per i peloritani, che passano in vantaggio nel primo tempo con un inserimento perfetto di un superlativo Marginean, al secondo gol consecutivo dopo la rete segnata al Catania. Nella ripresa gli ospiti pressano ma faticano a trovare spazi, fin quando l'ex Cretella trova il jolly a due minuti dalla fine con un bolide che batte Fusco.

I biancoscudati vogliono però i tre punti e li trovano al terzo di recupero, grazie alla collaborazione del portiere Baiocco che prima esce a vuoto e poi smanaccia su Busatto la sfera dopo il colpo di testa di Distefano carambolato sul palo. Finisce 2-1, quattro punti in tre giorni per il Messina che ha reagito bene dopo l'esonero di Ezio Capuano, in attesa di capire cosa accadrà adesso tra panchina e mercato.

Messina-Paganese 1-0

Marcatori: 37' Marginean, 43'st Cretella, 48'st Busatto

Messina: Fusco 6.5, Fantoni 6, Celic 6,5, Carillo 6, Rondinella 7, Fofana 7, Damian 5.5 (12'st Konate 6,5), Marginean 8, Simonetti 6.5 (12' Goncalves 6), Balde 5.5 (26'st Di Stefano 6), Adorante 6 (42'st Busatto 6,5). All. Raciti 7

Paganese: Baiocco 5, Bianchi 5 (20'st Murolo 5,5), Sbampato 5,5, Firenze 5,5, Piovaccari 6, Viti 5,5 (17' Vitiello 5,5), Tissone 5,5 (17'st Iannone 5,5), Schiavino 6,5, Cretella 7, Scanagatta 5 (1'st Zito 6), Guadagni 5,5 (21'st Gastaldo 5,5). All. Grassadonia 5,5.

Arbitro: Carella di Bari 6,5

Note: ammoniti Damian (M), Tissone (P), Bianchi (P), Balde (M). Recupero 1' e 4'. Paganti 421.

