Telenovela Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli salta la Coppa d'Africa

Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d’Africa: l’ufficialità della notizia è arrivata con la lista aggiornata dei convocati della Nigeria in cui non figura il 23 enne attaccante di Lagos del Napoli. Lui stesso aveva fatto filtrare la notizia della rinuncia alla Coppa d’Africa per scongiurare una guerra legale tra il club azzurro e la federazione africana. Al suo posto è stato chiamato Kevin Onyekuru dell’Olympiacos Pireo.

Osimhen, ancora in ripresa dopo le fratture allo zigomo, è risultato positivo al tampone molecolare effettuato in Nigeria ma, una volta negativo, potrà rientrare in Italia.

Nella lista aggiornata della Nigeria oltre a Osimhen sono stati esclusi anche Balogun e Shehu in difesa e Denis in attacco. Al loro posto ci sono Tyronne Ebuehi del Venezia e Ajayi in difesa, mentre in avanti sono stati convocati Olayinka e Onyekuru.

Questa la lista completa dei convocati

Portieri: Akpeyi (Kaizer Chiefs); Uzoho (Omonia), Noble (Enyimba), Okoye (Sparta Rotterdam)

Difensori: Ekong (Watfortd), Omeruo (Leganes), Ajayi (West Bromwich), Ebuehi (Venezia), Awaziem (lanyaspor), Collins (Padrborn), Aina (Torino), Sanusi (Porto), Ndah (Orlando Pirates)

Centrocampisti: Ndidi (Leicester), Nwakali (Huesca), Ejuke (CSKA Mosca), Onyeka (Brentford), Aribo (Glasgow Rangers)

Attaccanti: Musa (Fatih Karagumruk), Simon (Nantes), Ighalo (Al Shabab), Awoniyi (Union Berlino), Iwobi (Everton), Olayinka (Slavia Praga), Sadiq (Almeria), Iheanacho (Leicester), Chukwueze (Villarreal), Onyekuru (Olympiacos).

