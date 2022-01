Focolaio nel Verona: 8 giocatori hanno il Covid. A rischio la gara contro lo Spezia

L’Hellas Verona ha da poco comunicato che 10 componenti del gruppo squadra (di cui 8 calciatori), tutti regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid.

Brutte notizie quindi in vista della ripresa del campionato contro lo Spezia per il club scaligero, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la positività del difensore Giangiacomo Magnani. La società gialloblu informa inoltre che per questo motivo domani non si terrà la conferenza stampa pre partita di mister Igor Tudor

