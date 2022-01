Lorenzo Insigne saluta il Napoli e la Serie A, accordo con il Toronto

Lorenzo Insigne ha detto sì al Toronto FC. Nel tardo pomeriggio di oggi il capitano del Napoli ha incontrato a Roma gli emissari del club canadese che partecipa alla Mls per avere conferme sul contratto che firmerà venerdì. Assieme al giocatore c'erano la moglie Jenny, papà Carmine e l’agente Vincenzo Pisacane. Presente all’appuntamento all’hotel Regis della Capitale anche Vincenzo D’Amico, intermediario dell’operazione. Insigne si è voluto rendere conto da vicino di tutto ciò che succederà da luglio - una volta scaduto il suo contratto col Napoli - in poi. L’offerta prevede un quinquennale da 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 milioni di superbonus all’anno per presenze, gol e obiettivi. Ci saranno anche dei benefit per i diritti di immagine. Insomma l’attaccante di Frattaminore sarà ricoperto d’oro dal suo nuovo club.

