Si ferma anche la serie D: il campionato riprenderà il 23 gennaio

Slitta anche la Serie D. Dopo i campionati minori, anche la quarta serie è costretta a fermarsi causa Covid.

Il Dipartimento regionale, considerati i numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per quanto riguarda i recuperi e sia per le gare di domenica 9 (nel girone I ben 8 su 9 partite) per accertati casi di positività nelle varie squadre, ha deciso di rinviare la ripresa del campionato al 23 gennaio, ripartendo dalla giornata inizialmente in programma per il 9.

Non sarà comunque uno stop totale, perché il 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero finora non disputate.

