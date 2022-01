Cosenza il focolaio si allarga: positivi altri otto tra calciatori e componenti dello staff. Toccata quota 21

Si allarga il focolaio interno al Cosenza. La società silana ha aggiornato il numero dei positivi al Covid-19. Questa la nota diffusa da via degli Stadi: «Il Cosenza Calcio comunica che, nell’ultimo screening eseguito, sono risultati positivi al Covid altri 4 calciatori e 4 elementi dello staff per un totale di 21 persone. Le condizioni di tutti i contagiati, così come peraltro comunicato nei giorni precedenti, sono buone. La società ha sospeso momentaneamente gli allenamenti».

