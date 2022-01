Il Napoli recupera Osihmen, è negativo al Covid. Presto il rientro in Italia, in campo con il Bologna?

Buone notizie in casa Napoli. Victor Osimhen è negativo al Covid-19 e "rientrerà in Italia nelle prossime ore". Lo fa sapere il club partenopeo. Il centravanti nigeriano, assente dalla sfida con l’Inter del 21 novembre scorso in cui rimediò un grave infortunio al volto cui seguì un delicato intervento chirurgico, non ha partecipato alla Coppa d’Africa proprio per la sua positività al Covid.

Buone notizie in casa Napoli. Victor Osimhen è negativo al Covid-19 e "rientrerà in Italia nelle prossime ore". Lo fa sapere il club partenopeo. Il centravanti nigeriano, assente dalla sfida con l’Inter del 21 novembre scorso in cui rimediò un grave infortunio al volto cui seguì un delicato intervento chirurgico, non ha partecipato alla Coppa d’Africa proprio per la sua positività al Covid.

La data cerchiata in rosso è quella di lunedì 17 (la gara era stata spostata) in casa del Bologna: potrebbe rientrare in quella occasione.

© Riproduzione riservata