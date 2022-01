La Fiorentina sbanca Napoli ai supplementari e va ai quarti

Napoli-Fiorentina 2-5

dopo i tempi supplementari

Marcatori: 41' pt Vlahovic, 43' pt Mertens; 12' st Biraghi, 50' st Petagna; 15' pts Venuti; 2' sts Piatek, 14' sts Maleh.

Napoli: Ospina 6 (1' st Meret 6), Di Lorenzo 6, Tuanzebe 5,5, Rrahmani 5,5, Ghoulam 5,5 (38' st Malcuit sv), Demme 6 (18' st Ruiz 5), Lobotka 6 (45' st Cioffi 5,5), Politano 6 (18' st Lozano 4), Mertens 6,5, Elmas 6, Petagna 6,5 (3' pts Juan Jesus). All.: Spalletti 5.5.

Fiorentina: Dragowski 4 (49' pt Terracciano 6), Venuti 6,5, Milenkovic 6,5, Nastasic 6 (1' pts Igor 6), Biraghi 6,5, Castrovilli 6 (44' st Bonaventura 6), Torreira 6,5, Duncan 5,5 Gonzalez 6 (44' st Ikonè sv), Vlahovic 6.5 (28' st Piatek 6,5), Saponara 6 (1' st Maleh 6,5). All.: Italiano 7.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.

Note: Angoli 6-6. Recupero: 2' e 7'; nel pts: 1' e 0'. Espulsi: Dragowski al 47' pt per gioco falloso; Lozano al 39' st per gioco falloso; Ruiz al 48' st per doppia ammonizione. Ammoniti: Duncan, Rrahmani, Castrovilli e Tuanzebe per per gioco scorretto.

Napoli. Partita pazza e qualificazione ai quarti di finale per una Fiorentina che sbanca con merito il “Maradona”. Viola sempre avanti e azzurri sempre a rincorrere. A Vlahovic replica Mertens, segna Biraghi e pareggia in extremis Petagna. Ma nei tempi supplementari sono i viola, grazie anche alle espulsioni di Lozano e Ruiz, allungano con i gol di Venuti, Piatek e Maleh. La Fiorentina sfiderà l’Atalanta.

