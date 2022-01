Esonerato Shevchenko. Da Preziosi... a Zangrillo, la musica è sempre la stessa in casa Genoa

Si conclude dopo poco più di due mesi l’avventura sulla panchina del Genoa di Andriy Shevchenko. Il club ligure, con un messaggio via Twitter, ha comunicato che «il tecnico è stato sollevato dall’incarico». La società rossoblu «ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi».

Shevchenko era arrivato a Genova il 7 novembre scorso per prendere il posto dell’esonerato Davide Ballardini. Aveva firmato un contratto triennale. Il primo agosto scorso, l’ex attaccante del Milan aveva lasciato la guida della nazionale ucraina che aveva portato agli Europei ai quarti di finale, prima volta nella storia.

