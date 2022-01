Addio a una leggenda del Real Madrid: muore a 88 anni ‘Paco’ Gento

Addio a una leggenda del Real Madrid: è morto all’età di 88 anni Francisco 'Paco' Gento, detto Paco, ala sinistra dei 'blancos' con cui vinse sei Coppe dei Campioni, un record mai più eguagliato. «Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Francisco Gento, presidente onorario del Real Madrid e una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale», si legge in una nota del club.

Originario della Cantabria, Gento è considerato tra i più forti di tutti i tempi nel suo ruolo. Giocò nel Real tra il 1953 e il 1971 e nelle sue 18 stagioni vinse 6 Coppe dei Campioni, 12 Leghe, 2 Coppe di Spagna, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa del Mondo Piccolo e 2 Coppe latine. Al Real Madrid ha giocato 600 partite e segnato 182 gol, a cui si aggiungono 43 presenze nella Spagna.

«La figura di Paco Gento rappresenta fedelmente tutti i valori del Real Madrid, ed è stata e continuerà a essere un punto di riferimento per il Real Madrid e per il mondo dello sport», sottolinea ancora il club, «i tifosi del Real Madrid e tutti gli appassionati di calcio lo ricorderanno sempre come una delle loro grandi leggende».

