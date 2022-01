Scuse dell'Aia al Milan per l'errore di Serra, arbitro verso lo stop

Per l’errore dell’arbitro in Milan-Spezia sarebbero arrivate ai dirigenti rossoneri le scuse di Andrea Gervasoni, il vice del designatore Gianluca Rocchi, presente in tribuna a San Siro. E’ quanto filtra dopo le proteste del club per la direzione di gara di Marco Serra con la mancata concessione del vantaggio che ha vanificato il gol di Messias nel finale.

Il 39enne fischietto torinese, che si era subito scusato per l’errore, rischia ora uno stop di più di due giornate. Pesa sulla sua direzione anche il fallo da rigore a fine primo tempo che gli era sfuggito e per il quale è stato richiamato al Var.

