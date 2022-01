Serie A, a rischio Inter-Venezia: altri dieci giocatori lagunari positivi al Covid

Il Venezia ha da poco comunicato che sono emerse altre dieci positività al Covid nel gruppo squadra, per un totale che ora arriva a 14. Situazione critica per il club lagunare, che rischia di non poter disputare la gara con l’Inter, in programma sabato alle 18 a San Siro. La Figc ha stabilito che il numero di calciatori di una rosa (Serie A, B e C) sulla quale calcolare la percentuale di positivi per il nuovo protocollo Covid è di 25 elementi: nel caso in cui vengano riscontrati nove giocatori positivi scatterà lo stop per tutta la squadra. La rosa del Venezia è composta da 29 giocatori e come detto le positività confermate sono in totale 14. Ciò significa che al momento la squadra non potrebbe scendere in campo. Se nelle prossime ore non si negativizza alcun giocatore, il match di San Siro potrebbe essere annullato

© Riproduzione riservata