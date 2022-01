Tragedia in Coppa d'Africa: sei morti e una ventina di feriti fuori dallo stadio di Camerun-Comore VIDEO

Tragedia all'Olembe Stadium di Yaoundé, in Camerun, dove si stava disputando la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa tra Camerun e Comore, vinta dal Camerun 2-1. Secondo le prime ricostruzioni locali, infatti, ci sarebbero stati almeno sei morti e una ventina di feriti all'esterno dello stadio a causa di un parapiglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a controllare. Dalle prime notizie arrivate, diversi tifosi che non avevano il certificato di tampone negativo o il biglietto valido hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per poter entrare ugualmente e vedere la partita.

Bousculade au stade Olembe.

