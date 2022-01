Vlahovic alla Juventus, affare fatto: 67 milioni più bonus. A Firenze striscioni contro il serbo

Sembra ormai questione di ore. Dusan Vlahovic è a un passo dalla Juventus. Dopo aver trovato l'intesa sull'ingaggio, nelle ultime ore è arrivato anche l'accordo con la Fiorentina per 67 milioni di euro più 10 di bonus e si può dire che sia virtualmente un giocatore bianconero. Tutto pronto per le visite e la firma. La notizia sta facendo impazzire i tifosi sui social, dove si moltiplicano i fotomontaggi dell’attaccante con la maglia della Juventus.

Intanto striscioni offensivi nei confronti di Dusan Vlahovic sono stati affissi nei pressi dello stadio "Franchi" di Firenze da parte di tifosi della Fiorentina. Le voci sempre più insistenti di una imminente cessione dell’attaccante serbo alla Juventus stanno infatti creando un clima di tensione e di rabbia a Firenze, che rischia di veder partire (come già accaduto in passato) il suo giocatore più importante verso il club bianco nero.

Indagini sono state avviate dalla Digos per risalire a chi ha messo gli striscioni nelle strade vicine allo stadio Franchi, e per questo scopo vengono già visionate le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona. Inoltre la stessa Digos, secondo quanto si apprende, ha attivato una vigilanza dinamica per monitorare eventuali proteste. Le pattuglie, tra l’altro, prestano attenzione ai possibili raduni di gruppi di tifosi che potrebbero assembrarsi in zone della città ritenute sensibili e passeranno anche davanti all’abitazione dell’attaccante per evitare ogni tipo di contatto.

Sorveglianza della Digos anche sul tenore dei commenti scritti sui social web network in merito alla vicenda del calciatore, sempre più lontano dalla Fiorentina.

