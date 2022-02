Olimpiadi Pechino, il presidente del Coni Malagò positivo: isolato in un Covid hotel

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al covid ad un test effettuato nel suo albergo a Pechino dove è arrivato ieri per i Giochi olimpici. Lo apprende l’Ansa. Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, in base alle regole. Malagò ha ricevuto la telefonata del Presidente del Cio, Thomas Bach, che si è detto dispiaciuto di questo inconveniente e gli ha augurato una pronta guarigione.

24 casi nelle ultime 24 ore

Sono in tutto 24 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore a Pechino, per i Giochi Invernali. Di questi, 18 sono stati riscontrati all’aeroporto fra i 1.438 arrivi legati alle Olimpiadi (11 riguardano i 379 soggetti fra atleti e team officials, sette sono emersi fra i 1.059 altri stakeholders). All’interno della bolla, invece, sono stati condotti 63.548 tamponi e in sei casi (5+1) l’esito è stato positivo. In tutto, dal 23 gennaio ad oggi, il numero dei casi ha toccato quota 200.

