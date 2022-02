Un episodio al limite tra l’incredibile e il comico quello avvenuto domenica, durante la partita valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D, girone I tra Polisportiva Santa Maria e Cavese. Paolo Lomasto – nuovo acquisto della Cavese – aveva evidentemente un bisogno urgente di andare in bagno e ha deciso di urinare in campo, nella zona dove insieme alla sua squadra si stava riscaldando prima del match.

