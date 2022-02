Pechino 2022, arrivano due bronzi: Ghiotto nel pattinaggio e Wierer nel biathlon

Davide Ghiotto ha vinto il bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità al National Speed Skating Oval di Pechino. Il vicentino ha chiuso in 12'45"98, dietro allo svedese Nils van der Poel, oro e record del mondo con 12'30"74, e l’olandese Patrick Roest con il tempo di 12'44"59. Si tratta della nona medaglia per l’Italia con 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi.

Dorothea Wierer ha vinto il bronzo nella 7,5 km sprint femminile di biathlon. L’azzurra ha chiuso in 21'21"5, terzo tempo dietro la norvegese Marte Olsbu Roeiseland oro in 20'44"3 e la svedese Elvira Oeberg (21'15"2). Si tratta della decima medaglia per l’Italia, che eguaglia così il numero di medaglie conquistate a Pyeongchang.

