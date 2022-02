Pechino 2022: solo 7^ la Brignone nel Super G. Prove di discesa per la Goggia

Sfuma il podio per le azzurre di sci impegnate nel Super G di Pechino 2022: a Yanqing, la gara è stata vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami con il tempo di 1:13.51, precedendo di 22 centesimi l’austriaca Mirjam Puchner e di 30 l’altra svizzera Michelle Gisin.

Federica Brignone, leader di Coppa del Mondo di Super G, ha concluso al settimo posto con un distacco di 66 centesimi, Elena Curtoni al decimo (90 centesimi), Marta Bassino al 17/mo (1.57) e Francesca Marsaglia al 22/mo (2.10). L’americana Mikaela Shiffrin, nona, è riuscita a completare la gara dopo le traumatiche uscite in slalom gigante e speciale.

Sofia Goggia ci prova

Sofia Goggia ha osservato una giornata di riposo in vista della prima prova di discesa libera in programma domani: questa mattina, ha fatto un pò di palestra per una valutazione con medici e fisioterapisti.

Le previsioni meteo non belle per sabato e domenica "potrebbero complicare ulteriormente le cose», si apprende, ma il percorso tracciato procede lentamente con valutazioni continue e non «può che essere così». L’approccio tenuto dalla Federazione è quello della verifica giorno per giorno, al fine di vedere cosa effettivamente si potrà fare in previsione della gara del 15 febbraio e, «sotto questo profilo, domani è un giorno importante».

Goggia, la miglior sciatrice di velocità del mondo in questa stagione, è alle prese con il grave infortunio di Cortina del 23 gennaio: 29 anni, campionessa olimpica in carica di discesa, ha vinto sei gare durante la stagione, di cui 4 libere e due di Super G.

