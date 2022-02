Due sacerdoti foggiani ed uno calabrese convocati nella Selecao Internazionale di Calcio a 11

Tutto è pronto per il primo stage di allenamento del 2022 della Seleçao Sacerdoti Calcio. Da lunedì 14 a mercoledì 16 febbraio, il selezionatore Moreno Buccianti ha convocato i suoi “ragazzi” per una “tre giorni” decisamente intensa. Quartier generale sarà, come già accaduto in passato, il Collegio dei Padri Oblati di Rho, mentre per gli eventi sportivi, quello della Seleçao Sacerdoti Calcio sarà un tour itinerante.

I convocati

Presenzieranno al raduno di Rho i sacerdoti Don Walter Onano (Cagliari), Don Giuseppe Avolio (Napoli), Don Lorenzo Torresi (Porto S.Elpidio), Don Davide Gasparotto (Sandrigo), Don Iulian Budau (Pisa), Don Fiore Capace (Catanzaro), Don Walter Asto Gomez (Prato), Don Gianpaolo Assiso (Padova), Don Johnny Freddy Gutierrez (Salerno), Don Adriano Da Silva (Roseto degli Abruzzi), Don Michele Abatantuono (Peschici), Don Bernardino Iacovone (Manfredonia), Don Giorgio Rusca (Genova), Sem.Zeno Bonato (Grosseto), Sem. Ciro Buonocunto (Grosseto). All: Moreno Buccianti, Fisioterapista: Antonio Girardi.

Il raduno della Seleçao Sacerdoti Calcio inizia nel primo pomeriggio di lunedì 14 con il ritrovo fissato al Collegio dei Padri Oblati nelle vicinanze del Santuario della Madonna Addolorata. Giusto il tempo per un saluto e alle 15, appuntamento sul sintetico del campo “San Carlo” di Via Bettinetti per la prima seduta di allenamento. Alle 18 verrà officiata la Santa Messa e successivamente cena conviviale. Da vivere tutta d'un fiato la giornata di martedì 15: in mattinata, dopo la colazione consumata al Bar Oldi di Via Madonna, trasferimento al Centro Sportivo della Comasina a Milano dove alle 9 i sacerdoti sosterranno una seduta di allenamento diversa dal solito, cimentandosi nel beach volley. Sarà presente anche il bravo fotografo Stefano Guindani che realizzerà un servizio per il suo meritevole progetto Sport&Fede. Dopo il pranzo, trasferimento a Cornaredo per far visita alla Biemme Adesivi, azienda che segue con interesse le vicende della Seleçao. In serata, alle 21, alla palestra “Stellanda” di Rho, incontro amichevole con la Nazionale Veterani della FIFS (Federazione Italiana Football Sala) coordinata da Axel Paderni.

Mercoledì 16, dopo la colazione, ultima seduta di allenamento al “San Carlo” e, dopo il pranzo, arriverà il momento dei saluti. Nel corso del raduno, interverrà una troupe della Rai: verrà realizzato un servizio sulla successivamente proposto nella trasmissione “Dribbling”. Sempre a Rho, dal 25 al 27 febbraio, è in programma il raduno delle “Sisters”, ovvero le giocatrici che compongono la nazionale italiana di calcio composta da suore e religiose.

© Riproduzione riservata