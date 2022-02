Il Cosenza spreca e non va oltre lo 0-0 contro il Vicenza

Vicenza-Cosenza 0-0

Vicenza: Contini 7; Bruscagin 6,5 (38’ st Cavion sv), Pasini 6, De Maio 6, Crecco 6; Bikel 5, Zonta 6 (24’ st Boli 5,5); Diaw 6,5, Ranocchia 6,5, Da Cruz 5; Meggiorini 6 (18’ st Teodorczyk 5). All.: Brocchi

Cosenza: Matosevic 7; Hristov 6,5, Rigione 6,5, Vaisanen 6,5; Di Pardo 6 (38’ pt Situm 5,5), Kongolo 6,5, Palmiero 5 (28’ st Florenzi 6,5), Boultam 5 (1’ st Voca 5,5), Liotti 5,5 (34’ st Bittante sv); Laura 5, Caso 5,5 (1’ st Larrivey 5,5). All.: Occhiuzzi

Arbitro: Maggioni di Lecco 6

Note: Ammoniti: De Maio, Larrivey, Matosevic, Bikel, Cavion. Angoli: 6-5. Recupero: 1’; 7’.

Il Cosenza non riesce a superare neanche il Vicenza. Un Vicenza, per la cronaca, apparso in grande difficoltà psicofisica. Eppure Palmiero e compagni non ne hanno approfittato. Anche stavolta è mancato il coraggio, perché le occasioni i rossoblù le hanno avute. Soprattutto Laura, nella ripresa, ha sulla coscienza lo 0-0 (Contini gli strada verso la rete all'11 ma poi, nel recupero, è lui a non calciare con la porta quasi spalancata). L'attaccante rossoblù era stato protagonista anche a pochi minuti dal 90esimo, procurandosi un rigore, ma l'azione era stata inficiata da un fuorigioco.

