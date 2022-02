Monopoli-Bari a reti inviolate, finisce 0-0 il match di cartello

Finisce 0-0 il derby al vertice tra Monopoli e Bari.Lo scontro tra la terza del girone C di serie C e la capolista ha, però, regalato diverse emozioni, soprattutto in un primo tempo che il Monopoli ha affrontato con personalità e coraggio, al cospetto di un Bari invece piuttosto timido e poco incisivo.I padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni sprecate clamorosamente da pochi passi prima da Langella, poi da Bussaglia. Anche i biancorossi sono andati vicinissimi all1-0 con Gigliotti che, sugli sviluppi di un corner, non è riuscito ad appoggiare in rete a pochi metri dalla linea. Più bloccata la ripresa: ospiti pericolosi con un girata di Antenucci appena alta. Alla mezz'ora il Monopoli resta in dieci per l'espulsione (doppia ammonizione) di Borrelli. Ci si aspetta l'arrembaggio del Bari che, però, non crea nuove occasioni. In attesa dell'altro derby pugliese tra Taranto e Francavilla, il Bari resta al comando del girone C riducendo da otto a sette i punti di vantaggio sulle seconde (Catanzaro e Avellino). Martedì prossimo si torna già in campo: per i Galletti seconda trasferta di fila, stavolta in casa della Turris.

Tabellino Monopoli-Bari 0-0

Monopoli (3-5-2): Loria 6,Arena 6, Bizzotto 6,5, Mercadante 6 (43' st Natalucci sv); Viteritti 6, Langella 6 (20' st Morrone 6), Vassallo 6 (35' st Novella sv), Bussaglia 6, Guiebre 6,5 (43' st Natalucci sv); Starita 6 (34' st Rossi sv), Grandolfo 6 (20' st Borrelli 4). All.Colombo.

Bari (4-3-1-2): Frattali 6, Pucino 6,Terranova 6, Gigliotti 5,5, Ricci 6; Maita 6, Maiello 6 (45' st. Bianco s.v.), Scavone 5,5; Mallamo 6 (39' st. D'Errico s.v.); Simeri 5,5, (44' st. Paponi s.v.), Antenucci 6 (14'st.Cheddira 5,5). (Polverino, Plitko, Belli, Di Cesare, Mazzotta, Misuraca, Citro, Daddario). All.Mignani.

Arbitro: Rutella di Enna.

Espulsi: 31' st.Borrelli (M).

Ammoniti: Bussaglia, Mercadante, Rossi (M), Maiello, D'Errico (B).

