Qualificazione Mondiali Qatar, Gravina: "Spero ancora nel rinvio della 30^ giornata"

"Abbiamo già chiesto alla Lega Serie A il rinvio della giornata del 20 marzo: il calendario è molto intasato, ma ci auguriamo fino all’ultimo che i club possano concedere qualche giorno in più al ct Roberto Mancini per preparare gli spareggi per i Mondiali". Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenuto a "Radio Anch’Io Sport" su Rai Radio 1. "Non qualificarci per il Qatar sarebbe sicuramente un’altra brutta pagina per ciò che rappresenta il nostro calcio. Noi dobbiamo qualificarci, sappiamo che è molto difficile, perché ci siamo complicati la vita da soli sbagliando due rigori contro la Svizzera, ora abbiamo due partite secche da vincere: l’Italia ha sempre dimostrato che nei momenti di grande difficoltà reagisce con coraggio, determinazione e un pizzico di ottimismo", ha sottolineato il numero uno della Figc.

© Riproduzione riservata