Il Catanzaro passa anche a Taranto. Decisiva la rete di Fazio nella ripresa

TARANTO-CATANZARO 0-1

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Civilleri, Di Gennaro (26' st Marsili ), Labriola (26' st Barone); Manneh (8' st Mastromonaco), Saraniti, Giovinco (36' st Santarpia ). A disp.: Antonino, Marsili, Zullo, Pacilli, Granata, Turi, Guastamacchia, Cannavaro, De Maria. All.: Laterza.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio, De Santis; Bayeye (26' st Bjarkason), Vern, Cinelli, Vandeputte (38' st Welbeck); Sounas (21' st Carlini ); Biasci (26' st Cianci ), Vasquez (38' st Gatti ). A disp.: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, Bombagi, Maldonado. All.: Vivarini

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino

MARCATORE: 13' st Fazio .

AMMONITI: De Santis (C) al 16' pt, Fazio (C) al 31' pt, Cianci (C) al 35' st, Benassai (T) al 37' st, Vasquez (C) al 38' st, Saraniti (T) al 45'

Espugnato lo "Iacovone": ci pensa il Catanzaro che passa nella ripresa con una rete di Fazio e porta a casa l'intera posta in palio. Un Taranto che ha pagato dazio per la sua poco incisività sotto porta. Nella ripresa al 13’ trovano il vantaggio gli ospiti: schema su punizione perfetto da parte di Vandeputte per Fazio che, di testa, anticipa Chiorra in uscita depositando la sfera in rete. Tanto rammarico a fine partita per i rossoblu, mentre il Catanzaro continua la sua sfida personale al Bari-capolista: i tre punti servono non solo alla classifica ma anche al morale.

© Riproduzione riservata