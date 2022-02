La Fiorentina fa festa, ma l'Atalanta è furiosa

Un gol di Piatek al 56' regala i tre punti alla Fiorentina in un combattuto match contro l’Atalanta, con tensione finale per un gol annullato ai bergamaschi che ha causato la reazione di Gasperini, espulso. Tre punti che permettono alla Fiorentina di scavalcare la Roma in classifica e di avvicinare proprio l’Atalanta ora a sole due lunghezze, ma con una partita da recuperare. I bergamaschi dal canto loro vedono sfumare l’occasione di agganciare la Juventus.

