Fifa: "Russia gioca sotto il nome RFU, senza inno e bandiera". Ma si valuta anche esclusione

«Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite "casalinghe" giocate in territorio neutrale e senza spettatori. L'associazione membro che rappresenta la Russia parteciperà sotto il nome 'Football Union of Russia (RFU)' e non "Russia". Nessuna bandiera o inno verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa": lo ha deciso la Fifa. «La FIFA - prosegue la nota - continuerà il suo dialogo in corso con il CIO, la UEFA per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, inclusa una potenziale esclusione dalle competizioni».

«L'Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA - è sottolineato - rimane in attesa di prendere una di queste decisioni se la situazione non dovesse migliorare rapidamente». «La FIFA crede fermamente che il movimento sportivo debba essere unito nelle sue decisioni su questo argomento e che lo sport debba continuare a essere un vettore di pace e speranza - continua la federcalcio internazionale - Per quanto riguarda le prossime qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022, la FIFA ha preso atto delle posizioni espresse tramite i social media dalla Federcalcio polacca, dalla Federcalcio ceca e dalla Federcalcio svedese e ha già avviato un dialogo con tutti queste associazioni calcistiche. La FIFA rimarrà in stretto contatto per cercare di trovare insieme soluzioni appropriate e accettabili».

