L'Atalanta affonda la Sampdoria, doppietta di Koopmeiners

Atalanta-Sampdoria 4-0

Marcatori: 6’ pt Pasalic, 29’ pt e 16’ st Koopmeiners, 41’ st Miranchuk.

Atalanta: Musso 6; Hateboer 7 (38' st Maehle sv), Toloi 6.5 (43' st Cittadini sv), Palomino 7, Zappacosta 6 (38' st Scalvini sv); Freuler 7, De Roon 6.5; Pessina 7 (38' st Pezzella sv), Koopmeiners 8, Boga 6.5 (14'st Miranchuk 6.5); Pasalic 7. Allenatore: Gritti 7).

Sampdoria: Falcone 5; Ferrari 5 (31' st Vieira 6), Magnani 4.5 (1' st Yoshida 6), Colley 5; Conti 5, Ekdal 5, Thorsby 5, Murru 5 (23' st Augello sv); Sensi 5 (1' st Sabiri 6); Caputo 4.5, Quagliarella 5.5 (1' st Rincon 6). All. Giampaolo 5

Arbitro: Sozza di Seregno 6.

Note: Spettatori: 10.245. Ammoniti: Ekdal, Thorsby, Toloi. Angoli: 8-1. Recupero: 0' pt, 2' st.

Bergamo. Successo perentorio dell’Atalanta che si avvicina di nuovo al quarto posto. Sampdoria travolta dal gol in apertura di Pasalic, la doppietta di Koopmeiners e la rete in chiusura di Miranchuk.

