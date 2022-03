Milan e Inter rimandano tutto al ritorno: il primo round finisce 0-0

Milan-Inter 0-0

Milan: Maignan 6; Florenzi 6.5 (39' st Calabria sv), Tomori 7, Romagnoli sv (26' st Kalulu 7), Theo Hernandez 6; Kessie 6, Bennacer 6.5; Saelemaekers 5 (22' st Messias 6), Krunic 6 (22' st Brahim Diaz 6), Leao 6.5 (22' st Rebic 6); Giroud 6. Allenatore: Pioli 6.5.

Inter: Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 6 (43' st Darmian sv), Barella 5 (20' st Vidal 5.5), Brozovic 6, Calhanoglu 6, Perisic 6.5 (43' st Gosens sv); Lautaro Martinez 5 (20' st Sanchez 6), Dzeko 5 (34' st Correa sv). Allenatore: Inzaghi 6.

Arbitro: Mariani di Aprilia 6.

Note: Ammoniti: Brozovic, Lautaro Martinez. Angoli: 2-4. Rec. 1' pt, 4' st.

Milano. Il derby della Madonnina tra Milan e Inter, valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, delude un po’ le aspettative e termina con uno 0-0. Meglio la squadra di Pioli nel complesso, anche se troppo imprecisa negli ultimi metri di campo; continua invece il periodo di appannamento per gli uomini di Inzaghi, a secco di gol per la quarta gara di fila tra campionato, coppa e Champions League. Si deciderà tutto nel ritorno del 20 aprile, considerando che al “diavolo” potrebbe andar bene anche un pareggio con gol, vista la regola delle reti in trasferta che ancora non è stata adeguata al nuovo format delle competizioni europee (sarà abolita dalla prossima stagione).

© Riproduzione riservata