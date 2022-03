Stop Green pass in Francia, Djokovic in campo al Roland Garros

Novak Djokovic potrà partecipare al Roland Garros a prescindere dalle sue scelte in merito al vaccino anti-Covid. Il premier francese, Jean Castex, ha infatti annunciato la fine dell’uso obbligatorio delle mascherine al chiuso, ad eccezione dei trasporti e delle strutture mediche, e soprattutto lo stop al green pass dal 14 marzo. «La situazione sta migliorando grazie ai nostri sforzi collettivi - ha affermato Castex - Ci sono le condizioni per una nuova fase di allentamento delle misure. Da lunedì 14 marzo sospenderemo l’applicazione del green passo ovunque si applichi e metteremo fine all’uso obbligatorio delle mascherine».

L’annuncio dovrebbe dunque consentire al fuoriclasse serbo, non vaccinato e per questo espulso da Melbourne prima degli Australian Open, di gareggiare nel Masters 1000 di Montecarlo (9-17 aprile) e, soprattutto, allo Slam su terra battuta di Parigi (22 maggio-5 giugno).

