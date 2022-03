Moto GP, super Bastianini vince in Qatar: prima vittoria assoluta

Un super Enea Bastianini vince il GP di Qatar prendendosi la prima vittoria assoluta alla sua seconda stagione in Moto GP, dopo i due terzi posti conquistati lo scorso anno. Il pilota azzurro della Ducati Pramac beffa Pol Espargaro su Honda a quattro giri dal termine, sverniciandolo in rettilineo dopo avergli recuperato un secondo e mezzo. Lo spagnolo paga anche un errore in staccata cedendo il secondo posto a Brad Binder. Quarto posto per il fratello Aleix Espargaro, malissimo invece le Ducati ufficiali costrette al ritiro: problemi elettronici per Miller, caduta invece per l’italiano Bagnaia. Marc Marquez chiude al quinto posto. Fine settimana tutto azzurro sul circuito di Losail, con Bastianini che firma il terzo successo italiano dopo le vittorie di Migno in Moto 3 e Vietti in Moto 2. Un bel modo per iniziare la prima stagione del motomondiale, dopo lunghi 25 anni, senza la leggenda Valentino Rossi.

«E' un’emozione incredibile. Dedico la vittoria a Fausto, ha spinto tanto dal cielo. E’ fantastico per tutto il team quello che è successo, abbiamo piua nti tutti insieme». Così Enea Bastianini, il pilota della Ducati Gresini vincitore del Gp del Qatar, prima gara del Mondiale MotoGp 2022, ricorda Fausto Gresini, il dirigente del suo team scomparso poco più di un anno fa causa del Covid. «Ho spinto dalla partenza, la cosa più importante è che volevo risparmiare le gomme - ha spiegato Quando ho visto Pol Espargaro che andava via ho sorpassato Binder- Pol era molto vicino, ho capito che fosse il momento di provare a vincere. L'ho superato alla prima curva dopo il traguardo, lui è uscito dalla pista... è difficile parlarne adesso», ha concluso commosso.

© Riproduzione riservata