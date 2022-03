Storico traguardo per la Juventus Primavera, battuto il Liverpool: semifinale di Youth League

Un’altra pagina storica per la Juventus. A scriverla i ragazzi della Primavera che hanno centrato la qualificazione alle semifinali della Youth League, la Champions delle formazioni giovanili. I bianconeri, nella gara secca disputata in casa, si sono imposti per 2-0 sul Liverpool. L'uno-due micidiale piazzato al 67° e al 69°, rispettivamente da Miretti e Chibozo, mette al tappeto i "reds" e regala la qualificazione alla Signora. Un grande risultato per la squadra di mister Bonatti che il 22 aprile giocherà la semifinale a Nyon. Miretti, grande protagonista del pomeriggio a Vinovo, lascia il campo al novantesimo e si prende gli applausi di tutti: dirigenti e collaboratori di Allegri compresi, consapevoli di tutti di aver costruito in casa un grande talento italiano di prospettiva. Anche questo era un obiettivo del club qualche anno fa.

