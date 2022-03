L'attaccante Guerra della Feralpisalò aggiunge... un “no” prima del cognome e segna due gol

Convivere con un cognome così equivoco non deve essere semplice. Ancor più in un momento in cui bombardamenti e morti si susseguono di giorno in giorno. E così, l'attaccante della Feralpisalò Simone Guerra ha scelto di mandare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino sfruttando proprio... il nome che porta sul retro della maglia. Come? Ha aggiunto un “no” prima del cognome. E oltre a distinguersi è stato anche abile a realizzare una doppietta contro la Triestina.

