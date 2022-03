Roma-Vitesse, vigilia agitata. Scontri tra tifosi delle due squadre al Colosseo

Una rissa tra tifosi della Roma e alcuni sostenitori del Vitesse è avvenuto questa notte all’esterno di un pub della Capitale. Oggi è in programma la gara di ritorno valevole per la Conference League. Sul posto sono intervenuti agenti della Digos che hanno fermato 4 persone che saranno denunciate per violenza privata.

Nei loro confronti sicuramente verrà adottato il Daspo da parte del Questore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza e della polizia scientifica per individuare altri responsabili dell’aggressione.

