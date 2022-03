Nuova proprietà per il Chelsea. In pole anche Gianluca Vialli "eroe" a Stamford Bridge dal 1996 al 2000

Entro le 21 inglesi di oggi dovranno pervenire le offerte per il Chelsea e una delle proposte annunciate vede coinvolto un ex giocatore e allenatore dei Blues, Gianluca Vialli. Nick Candy, immobiliarista in corsa per rilevare il club da Abramovich, ha deciso di ingaggiare come consulente la Tifosy Capital&Advisory fondata dall’ex attaccante e un gruppo di investitori.

"Ho incontrato Candy in diverse occasioni nelle ultime settimane e condivido pienamente la sua visione", le parole di Vialli in una nota. Vialli è stato a Stamford Bridge dal 1996 al 2000, prima come calciatore e poi nelle vesti di allenatore-giocatore, guidando i Blues alla conquista di una FA Cup e una Coppa delle Coppe

